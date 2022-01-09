09.01.2022 (04:00)
Молодое пополнение соединений управления и связи ЦВО освоят современные образцы военной техники
Военнослужащие по призыву, пополнившие соединения управления и связи Центрального военного округа (ЦВО) в период осеннего призыва, пройдут обучение на современных образцах военной техники - радиорелейных станциях Р-419Л1М.
В ходе практических тренировок военнослужащие отработают совершение марша на штатной технике в назначенный район, выполнят нормативы по развертыванию радиостанций и организации радиосвязи по различным каналам. Также водители Р-419Л1М отработают маневрирование на новой технике на специальных трассах с оборудованными естественными и искусственными препятствиями.
ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России.
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