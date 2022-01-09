09.01.2022 (05:30)

100% военнослужащих военной базы ЮВО в Армении ревакцинированы от COVID-19

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении завершили ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Также второй компонент прививки получают сотрудники гражданского персонала, которые проходят плановую ревакцинацию.

«Ревакцинация проходит согласно плану, на данный момент медицинской службой уже ревакцинирован весь личный состав военнослужащих военной базы, на завершающем этапе ревакцинация сотрудников гражданского персонала, также продолжается ревакцинация членов семей, как военнослужащих всех категорий, так и гражданского персонала», – сообщил начальник медицинской службы российской военной базы в Армении майор Василий Парамонов.

Ревакцинация проводится на базе филиала окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединения.

Перед каждой процедурой вакцинирования проводится обязательный медицинский осмотр. Медицинские специалисты проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Все военнослужащие, сотрудники гражданского персонала и члены их семей в течение получаса находятся под контролем врачей после процедуры введения вакцины.

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