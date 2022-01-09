09.01.2022 (05:15)

Около тысячи прыжков с парашютом совершат разведчики мотострелкового соединения ЮВО в 2022 году

Около тысячи прыжков с парашютом совершат военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в 2022 году.

Воздушно-десантная подготовка (ВДП) входит в программу боевой подготовки всех разведчиков военного округа. Курс ВДП включает теоретические и практические занятия по изучению устройства людских десантных парашютов, занятия на воздушно-десантных комплексах и городках по действиям парашютиста при отделении от летательного аппарата, при снижении и приземлении, боевую укладку парашютов и подготовку десантного снаряжения, и практическое выполнение прыжков из различных типов самолетов и вертолетов.

Основной этап воздушно-десантной подготовки для волгоградских разведчиков состоится летом текущего года. Именно в это время личный состав разведывательных подразделений пройдут подготовку и совершат прыжки с парашютом на горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия-Алания.

Во время мероприятий подготовки военнослужащие совершат десантирование с различных высот от 600 до 1,4 тыс. м, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола на различных высотах.

Полученные навыки разведчики продемонстрируют в ходе различных учений в 2022 году, в том числе совместного российско-индийского учения «Индра» в Волгоградской области.

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