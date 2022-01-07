07.01.2022 (15:01)
С аэродрома Гиссар для переброски в Казахстан миротворческого контингента Таджикистана вылетел Ил-76 ВКС России
Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС России задействована в переброске подразделений Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ. Сегодня с аэродрома Гиссар Таджикистана вылетел самолет Ил-76 с военнослужащими республики.
В составе КМС ОДКБ в Казахстане будут задействованы около 200 миротворцев Таджикистана. По прибытию военнослужащие приступят к выполнению поставленных задач.
Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и в возвращении ее в правовое поле.
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