07.01.2022 (15:01)

С аэродрома Гиссар для переброски в Казахстан миротворческого контингента Таджикистана вылетел Ил-76 ВКС России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player С аэродрома Гиссар для переброски в Казахстан миротворческого контингента Таджикистана вылетел Ил-76 ВКС России

Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС России задействована в переброске подразделений Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ. Сегодня с аэродрома Гиссар Таджикистана вылетел самолет Ил-76 с военнослужащими республики.

В составе КМС ОДКБ в Казахстане будут задействованы около 200 миротворцев Таджикистана. По прибытию военнослужащие приступят к выполнению поставленных задач.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и в возвращении ее в правовое поле.

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