09.01.2022 (02:00)
В Калужской области продолжается плановая ревакцинация военнослужащих дальней авиации
В авиационном полку дальней авиации дислоцированном на территории Калужской области продолжается плановая ревакцинация для профилактики коронавирусной инфекции.
В повторной вакцинации участвуют военнослужащие и гражданский состав, получившие полный курс вакцинации, а так же военнослужащие переболевшие коронавирусом, но имеющие показатели антител к инфекции.
Ревакцинация производится только после осмотра терапевтом и без наличия симптомов каких-либо заболеваний.
Повторная прививка производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
Необходимый запас вакцины для проведения профилактических прививок в соединении и подчиненных воинских частях уже накоплен.