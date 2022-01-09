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09.01.2022 (02:00)

В Калужской области продолжается плановая ревакцинация военнослужащих дальней авиации

В авиационном полку дальней авиации дислоцированном на территории Калужской области продолжается плановая ревакцинация для профилактики коронавирусной инфекции.

В повторной вакцинации участвуют военнослужащие и гражданский состав, получившие полный курс вакцинации, а так же военнослужащие переболевшие коронавирусом, но имеющие показатели антител к инфекции.

Ревакцинация производится только после осмотра терапевтом и без наличия симптомов каких-либо заболеваний.

Повторная прививка производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Необходимый запас вакцины для проведения профилактических прививок в соединении и подчиненных воинских частях уже накоплен.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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