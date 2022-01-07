07.01.2022 (10:00)

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг по ситуации в Казахстане

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг по ситуации в Казахстане:

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены Коллективные миротворческие силы.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении.

В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ.

Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач.

К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы.

Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов.

Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка».



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