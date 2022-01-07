07.01.2022 (18:00)

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Алма-Ату киргизских миротворцев

Самолеты ВКС России доставили в Алма-Ату киргизских военнослужащих с военной техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии было переброшено с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алматы Республики Казахстан на двух самолетах Ил-76.

Всего в Казахстан прибыло около 150 военнослужащих ВС Киргизии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице