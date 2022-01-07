07.01.2022 (18:00)
Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Алма-Ату киргизских миротворцев
Самолеты ВКС России доставили в Алма-Ату киргизских военнослужащих с военной техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии было переброшено с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алматы Республики Казахстан на двух самолетах Ил-76.
Всего в Казахстан прибыло около 150 военнослужащих ВС Киргизии.
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