07.01.2022 (17:00)
Два самолета Ил-76 ВКС России с киргизскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан с авиабазы Кант
Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с киргизскими военнослужащими и техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели в Казахстан с аэродрома в Канте.
Всего было отправлено около 150 миротворцев и порядка 20 единиц военной техники. Самолеты вылетели с аэродрома российской авиабазы Кант в Киргизской Республике.