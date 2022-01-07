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07.01.2022 (17:00)

Два самолета Ил-76 ВКС России с киргизскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан с авиабазы Кант

Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с киргизскими военнослужащими и техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели в Казахстан с аэродрома в Канте.

Всего было отправлено около 150 миротворцев и порядка 20 единиц военной техники. Самолеты вылетели с аэродрома российской авиабазы Кант в Киргизской Республике.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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