07.01.2022 (17:00)

Два самолета Ил-76 ВКС России с киргизскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан с авиабазы Кант



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Два самолета Ил-76 ВКС России с киргизскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан с авиабазы Кант

Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с киргизскими военнослужащими и техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели в Казахстан с аэродрома в Канте.

Всего было отправлено около 150 миротворцев и порядка 20 единиц военной техники. Самолеты вылетели с аэродрома российской авиабазы Кант в Киргизской Республике.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице