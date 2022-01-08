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08.01.2022 (14:00)

ВКС РФ завершили переброску миротворческого контингента Армении из состава сил ОДКБ в Казахстан

Экипажи военно-транспортной авиации Минобороны России завершили переброску военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц Республики Армения на аэродром Алма-Ата Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав входят подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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