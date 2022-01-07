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07.01.2022 (14:30)

В переброске миротворческого подразделения ВС Армении в Казахстан задействованы три самолета ВКС России

Три самолета военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России осуществляют переброску в Казахстан миротворческого подразделения Армении.

Экипажи Ил-76 ВТА ВКС России с миротворцами ОДКБ на борту вылетели из аэропорта Звартноц Армении в Казахстан. Всего было отправлено около 100 военнослужащих республики.

В состав миротворческих сил ОДКБ в Казахстане вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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