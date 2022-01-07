07.01.2022 (16:15)

Дети и внуки сотрудников Академии Генштаба провели праздники в лучших культурно-развлекательных центрах Москвы

Дети и внуки сотрудников Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации отметили новогодние и рождественские праздники в лучших культурно-развлекательных центрах Москвы.

«Вместе с командованием мы подготовили около пятисот пригласительных билетов на елку мэра Москвы, в цирк Никулина на Цветном бульваре, «Крокус Сити Холл», на ВТБ-Арену, киностудию «Мосфильм», «Планету КВН» и другие площадки», – отметил председатель профсоюзной организации вуза Сергей Корышов.

Профсоюзный лидер добавил, что особое внимание было уделено многодетным семьям, одиноким родителям, вдовам военнослужащих и детям-инвалидам. «В эти праздничные дни мы постарались, чтобы Дед Мороз не забыл никого, поздравил и привез подарки всем тем, кому это особенно нужно», – резюмировал Сергей Корышов.



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