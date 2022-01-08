08.01.2022 (16:30)
На Балтийском флоте все новобранцы приведены к Военной присяге
На Балтийском флоте все новобранцы, призванные в ходе осенного призыва 2021 г. приняли Военную присягу.
Клятву в верности Родине и воинскому долгу дали порядка 5 тысяч военнослужащих, призванных из Калининградской области и прибывших из более чем из 20 субъектов Российской Федерации - Московской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской областей, республик Татарстан, Мордовия, Башкортостан и других.
В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме в составе своих подразделений.
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