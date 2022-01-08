Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.01.2022 (16:30)

На Балтийском флоте все новобранцы приведены к Военной присяге

На Балтийском флоте все новобранцы, призванные в ходе осенного призыва 2021 г. приняли Военную присягу.

Клятву в верности Родине и воинскому долгу дали порядка 5 тысяч военнослужащих, призванных из Калининградской области и прибывших из более чем из 20 субъектов Российской Федерации - Московской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской областей, республик Татарстан, Мордовия, Башкортостан и других.

В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме в составе своих подразделений.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Более тысячи военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Рождественском Крестном ходе
В Доме офицеров Балтийского флота прошла Новогодняя Елка от имени командующего флотом
Более 700 военнослужащих Балтийского флота были обеспечены служебным и постоянным жильем в 2021 году
В 2021 году корабельные соединения и тактические группы БФ провели свыше 30 тактических учений различного уровня

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false