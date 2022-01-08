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08.01.2022 (16:00)

На аэродроме Северный продолжается погрузка и убытие военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортных самолетах Ил-76 в Республику Казахстан

На аэродроме Северный (г. Иваново) продолжается погрузка и убытие военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортных самолетах Ил-76 в Республику Казахстан. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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