На аэродроме Северный продолжается погрузка и убытие военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортных самолетах Ил-76 в Республику Казахстан

08.01.2022 (16:00)

На аэродроме «Северный» (г. Иваново) продолжается погрузка и убытие военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортных самолетах Ил-76 в Республику Казахстан

На аэродроме Северный (г. Иваново) продолжается погрузка и убытие военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортных самолетах Ил-76 в Республику Казахстан. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов.