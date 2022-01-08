08.01.2022 (15:45)

В 2022 году с российскими военнослужащими в Приднестровье состоится более чем 1 тыс. занятий по предметам боевой подготовки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) запланировано провести ряд учений в 2022 году.

Всего за учебный год военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие более чем в 1 тыс. занятиях по предметам боевой подготовки. Из них более 400 занятий составят стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин и около 250 – вождение автомобильной и бронетанковой техники. В рамках программы по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил с личным составом мотострелкового батальона, будут проведены более 100 часов занятий.

В 2022 году на войсковом стрельбище военнослужащие ОГРВ ПРРМ проведут около 30 боевых стрельб отделений, порядка 10 боевых стрельб взводов, 3 ротно-тактических учения и одно батальонно-тактическое учение, а также полевые выходы с мотострелковым батальоном, ремонтной ротой, ротой материального обеспечения и ротой мобильных средств связи.

Все занятия, боевые стрельбы и учения в ОГРВ ПРРМ проведут в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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