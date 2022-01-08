08.01.2022 (15:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник на льду
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали спортивный праздник на льду в ледовом катке «Снежинка» г.Тирасполь.
Спортивный праздник, который посетили около 300 военнослужащих и членов их семей, был приурочен к новогодним праздникам.
Для детей и взрослых пришедших на праздник была подготовлена программа, которая включала в себя катание на коньках и выполнение элементов фигурного катания, конкурсы и викторины на новогоднюю тематику.
В завершении праздника для военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей эстафету на льду, в которое необходимо было продемонстрировать скорость и ловкость. Победителям эстафеты вручили сладкие призы.
Новости по теме:
В Подмосковье военнослужащие молодого пополнения танковой армии ЗВО впервые выполнили стрельбу штатным снарядом из танков Т-80У
В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО приступили к слаживанию танковых экипажей
Метки: