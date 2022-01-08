08.01.2022 (15:00)

Свыше 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО примут участие в отборочных этапах соревнований АрМИ-2022

Свыше 3 тысяч военнослужащих гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа примут участие в отборочных этапах Армейских международных игр 2022 года.

В ходе отборочных этапов состязаний, которые пройдут среди военнослужащих частей и соединений общевойсковой армии ЗВО, будут выявлены лучше специалисты в 20 конкурсах АрМИ-2022, в том числе представители подразделений транспортирования боеприпасов, которые примут участие в новом конкурсе «Специальный рывок».

Тренировки будущих конкурсантов уже стартовали на войсковых полигонах Воронежской, Курской, Смоленской, Брянской, Нижегородской, Московской и Белгородской областей. В преддверии стартовавшего нового учебного периода на каждом полигоне общевойсковой армии ЗВО была обновлена мишенная обстановка и проведена проверка учебно-материально базой, которая в полной мере создаёт обстановку для профессиональной подготовки военнослужащих.

Первые этапы конкурсов Армейских международных игр 2022 года завершатся в соединениях и воинских частях в феврале-марте. Лучшие специалисты представят свои подразделения сначала на армейском, а после на окружном этапах.

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