08.01.2022 (14:30)
Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву 25 российских граждан
Самолет военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с аэродрома Житыген Республики Казахстан доставил в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты.
Вернувшиеся в Россию граждане еще до обострения обстановки в стране прибыли на новогодние праздники в Алма-Ату на один из горнолыжных курортов. Но в результате сложившейся ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алматы туристы оставались в одной из гостиниц города. Находясь в отеле, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в возвращении их на территорию Российской Федерации.
В настоящее время вся группа туристов самолетом ВТА ВКС России доставлена из Алма-Аты в Москву.
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