08.01.2022 (14:15)

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Казахстан белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Казахстан белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Казахстан белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ 1 2

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Республику Казахстан на аэродром Житыген белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия органам правопорядка республики в стабилизации обстановки и в возвращении ее в правовое поле.

Ранее миротворческая рота 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций из Белоруссии была направлена в Казахстан в целях нормализации обстановки в республике. Кроме белорусских и российских военнослужащих в состав КМС ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил Армении, Киргизии, Таджикистана.

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