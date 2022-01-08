08.01.2022 (14:15)
Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Казахстан белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ
Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Республику Казахстан на аэродром Житыген белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ.
Основными задачами Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия органам правопорядка республики в стабилизации обстановки и в возвращении ее в правовое поле.
Ранее миротворческая рота 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций из Белоруссии была направлена в Казахстан в целях нормализации обстановки в республике. Кроме белорусских и российских военнослужащих в состав КМС ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил Армении, Киргизии, Таджикистана.
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