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08.01.2022 (14:00)

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО приступили к слаживанию танковых экипажей

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа приступили к проведению занятий по слаживанию танковых экипажей.

На первом этапе молодые танкисты под руководством офицеров отработают нормативы по огневой, тактической и технической подготовке, в которые, в том числе, входят подготовка вооружения танка к стрельбе, выбор огневой позиции и маскировка. В отдельное направление вынесена медицинская подготовка танковых экипажей.

На втором этапе военнослужащие отработают переход от обороны к наступлению, а также выход подразделений в район боевого предназначения. В ходе тренировок широко применяются новейшие методы и формы обучения. Молодых танкистов на практике обучат таким тактическим приемам, как танковые засады, маневр взводами во фланг и тыл подразделений противника и рейдовые действия.

Всего в занятиях примет участие около 600 военнослужащих и свыше 160 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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