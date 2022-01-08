08.01.2022 (13:30)

Ленинградскую армию ВВС и ПВО ЗВО в 2022 году пополнят более 1500 контрактников

На должности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях Ленинградского объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа планируется более 1500 человек.

Пункты отбора граждан по контракту, размещенные на территории 22 субъектов Российской Федерации, на которых дислоцируются войска объединения, после новогодних праздников начнут активную работу по отбору кандидатов.

Все мероприятия по отбору граждан на контракт будут проходить в строгом соответствии противоэпидемиологическим требованиям, включая соблюдение социальных дистанций и обязательное использование средств индивидуальной защиты.

При наборе военнослужащих по контракту в соединения и воинские части объединения применяется индивидуальный подход к каждому кандидату. Со всеми гражданами отработают специалисты психологи. Их рекомендации будут иметь приоритетное значение при распределении военнослужащих на должности.

В прошлом году для службы в Ленинградском объединении ВВС и ПВО контракт заключили более 1200 человек.

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