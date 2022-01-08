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08.01.2022 (13:00)

В гвардейскую танковую армию ЗВО поступит дивизион гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ» в 2022 году

Несколько десятков единиц межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» поступит на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2022 году.

«Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Самоходная гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчёт установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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