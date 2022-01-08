08.01.2022 (07:45)

Командующий общевойсковой армии ВВО в Бурятии исполнил желание мальчика Кирилла в рамках акции «Ёлка желаний»

Командующий общевойскового объединения Восточного военного округа генерал-лейтенант Валерий Солодчук, в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнил желание сына одного из военнослужащих соединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия.

Командующий на новогоднем утреннике для семей военнослужащих случайным образом выбрал и зачитал письмо с пожеланием, которое висело на елке в виде новогоднего шара. В письме Кирилл пожелал пострелять из гаубицы.

Генерал-лейтенант Валерий Солодчук выполнил желание школьника.

У Кирилла представилась уникальная возможность побывать на артиллерийских позициях полигона «Сосновый бор», где он по радиосвязи несколько раз давал команды на залповый огонь самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения ВВО.

Ребенок своими глазами увидел боевую работу расчетов, артиллеристы ознакомили его с основными техническими характеристиками гаубиц «Мста-С», особенностью проведения стрельб прямой наводкой.

Также Кирилл посидел на штатных местах расчетов и ознакомился с обязанностями каждого члена расчета САУ «Мста-С».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице