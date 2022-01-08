08.01.2022 (12:30)

150-я мотострелковая дивизия ЮВО в 2022 году повысит интенсивность боевой подготовки за счет новых тренажерных комплексов

Интенсивность боевой подготовки 150-й мотострелковой дивизии общевойскового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, в 2022 году возрастет за счёт применения новейших тренажеров и систем автоматизации при проведении мероприятий одиночной подготовки военнослужащих и боевого слаживания подразделений.

Также военнослужащие соединения примут участие в отборочных этапах конкурсов Армейских международных игр «АрМИ-2022» и в международных учениях на территории полигонов ЮВО.

В прошедшем 2021 году в соединении было проведено свыше 1 тыс. занятий и тактических учений с выполнением боевых стрельб из различного штатного вооружения и военной техники, орудий бронетранспортеров БТР, танков, реактивных систем залпового огня. Также проведены учения с применением боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

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