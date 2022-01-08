08.01.2022 (12:00)

В 2021 году войска ЮВО пополнили более 1,4 тыс. выпускников военных вузов

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников отметил, что в соединениях и воинских частях округа приступили к плановой боевой подготовке все выпускники военных училищ 2021 года.

«Более 1,4 тыс. офицеров-выпускников военных учебных заведений пополнили войска Южного военного округа в 2021 году, в результате укомплектованность первичных должностей офицеров соответствует установленным требованиям», – отметил командующий войсками ЮВО.

Из числа выпускников военных учебных заведений для более 1,2 тыс. лейтенантов был организован ввод в должность под руководством опытных офицеров-наставников.

Для молодых офицеров в гарнизонах округа был подготовлен фонд служебного жилья, командование воинских частей выполнило задачу по оказанию помощи в обустройстве членов семей на новом месте службы.

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