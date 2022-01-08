08.01.2022 (11:30)

Свыше 40 тысяч военнослужащих ЗВО посетили праздничные богослужения на территории храмов воинских частей в Рождество Христово

Свыше 40 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) посетили праздничные богослужения на территории храмов воинских частей в Рождество Христово.

Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей могли исповедаться и пройти таинство причастия.

Всего на территории 26 субъектов Российской федерации, на территориях которых расположены военные гарнизоны ЗВО, прошло более 800 крестных ходов с участием военнослужащих округа.

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