08.01.2022 (11:30)
Свыше 40 тысяч военнослужащих ЗВО посетили праздничные богослужения на территории храмов воинских частей в Рождество Христово
Свыше 40 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) посетили праздничные богослужения на территории храмов воинских частей в Рождество Христово.
Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей могли исповедаться и пройти таинство причастия.
Всего на территории 26 субъектов Российской федерации, на территориях которых расположены военные гарнизоны ЗВО, прошло более 800 крестных ходов с участием военнослужащих округа.
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