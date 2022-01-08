08.01.2022 (11:00)

Для войсковой ПВО разрабатываются перспективные образцы вооружения

В 2022 году в интересах войсковой противовоздушной обороны планируется завершение работ по созданию перспективных средств вооружения «Деривация-ПВО», «Панцирь-СМ-СВ», «Тайфун-ПВО».

На замену зенитной самоходной установки «Шилка» и спаренных зенитных установок ЗУ-23 разрабатывается перспективный мобильный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и многофункциональным снарядом с дистанционным подрывом возле цели, позволяющий поражать микро- и мини-БпЛА.

Также для Сухопутных войск разрабатывается модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси. Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения.

В следующем году завершается разработка боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». В состав вооружения боевых машин могут входить как существующие ПЗРК «Игла», «Игла-С» и «Верба», так и ПЗРК нового поколения «Метка».

Также разрабатывается ЗРК «Птицелов», применяющий два типа ракет с разными методами наведения (самонаводящаяся по тепловому излучению цели и наводимая по лазерному лучу). Комплекс предназначен для действий непосредственно на переднем крае.

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