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08.01.2022 (10:00)

Первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года

В Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура.

Изготовленное на предприятиях промышленности серийное оборудование с начала 2021 года поступает в соединение, организован монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта.

Начиная с 2022 года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжёлого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат».

Уже через несколько лет Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.

В настоящее время на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Ракетные войска
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