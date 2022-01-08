08.01.2022 (09:30)

Около 300 специалистов морской авиации ВМФ России пройдут цикл подготовки в 2022 году

В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске начался очередной цикл подготовки специалистов. Всего 2022 учебном году пройдут обучение около 300 военнослужащих из подразделений морской авиации Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии в 18 учебных группах Центральных офицерских курсов.

Центр проводит обучение по программам дополнительного профессионального образования по основным направлениям подготовки – повышение квалификации руководящего состава частей и подразделении морской авиации, подготовка командного состава авианесущих кораблей, переучивание летного состава по типам летательных аппаратов и инженерно-техническая подготовка.

На центральных офицерских курсах Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ организовано обучение по более, чем 130 программам повышения квалификации и переучивание на более 15 типов воздушных судов и их модификации. Центр оснащен тренажерными комплексами для практической подготовки летного состава на процедурных и комплексных тренажерах авиационной техники морской авиации, а также для подготовки лиц группы руководства полетами.

Центр боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске занимает важное место среди структурных подразделений ВМФ России. Это единая образовательная организация морской авиации Военно-Морского Флота, осуществляющая комплексную подготовку летного состава всех родов морской авиации (противолодочной, морской штурмовой, морской истребительной, морской специальной и транспортной), специалистов группы руководства полетами, инженерно-технического состава и младших специалистов. За время существования Центра (в период с 2009 по 2022 годы) подготовлено более 2300 слушателей по программам дополнительного профессионального образования.

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