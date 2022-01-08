08.01.2022 (09:00)

Морские пехотинцы КФл готовятся победить в конкурсе «Морской десант»

Команда морских пехотинцев Каспийской флотилии (КФл) начала подготовку к конкурсу «Морской десант», который состоится в мае 2022 года.

Морпехи ежедневно практикуются под руководством тренера команды – офицера морской пехоты. Также в подготовке военнослужащих принимают участие специалисты и инструкторы по физической, горной и морской десантной подготовке.

Для качественной и полноценной подготовки личного состава разработан новый метод и специальный план тренировок, а также комплекс мероприятий, которые будут проводиться на сложной пересечённой местности.

В этом году тренировки организованы в основном в горных районах полигона Аданак. Для тренировки выносливости морским пехотинцам предстоит не менее 2 раз в неделю в полном обмундировании совершать марш-броски протяженностью от 5 до 10 км, что также позволит добиться слаженности действий, взаимовыручки и максимальной уверенности команды в целом.

В пункте постоянной дислокации подготовка морских пехотинцев КФл проводится ежедневно на современных спортивных комплексах и тренажёрах, позволяющих тренировать силу, выносливость и скорость. Нагрузки на спортсменов будут увеличиваться постепенно в соответствии с планом интенсивной подготовки команды. Данная методика позволяет достичь высоких показателей физической подготовленности военнослужащих как в индивидуальном, так и в командном зачёте, что значительно увеличивает шансы на победу в итоговых состязаниях.

На этапах конкурса профессионального мастерства «Морской десант» Армейских международных игр 2022 года морским пехотинцам КФл предстоит выполнить военно-прикладные упражнения: бег на различные дистанции, преодоление полосы препятствий, рукопашный бой, стрельбу по мишеням из стрелкового оружия, вождение, а также принять участие в командной эстафете.

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