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08.01.2022 (08:30)

В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведена тренировка с дежурными спасательными силами

В пунктах базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ) проведена тренировка с дежурными спасательными силами в случае ухудшения погодных условий и объявления штормовой готовности.

В рамках тренировки дежурные спасательные суда совместно с экипажами боевых кораблей флота отработали действия по обеспечению безопасной стоянки на различных причалах в Крымской и Новороссийской военно-морских базах.

В тренировке были задействованы буксиры, противопожарные и водолазные суда из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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