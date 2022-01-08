08.01.2022 (08:30)
В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведена тренировка с дежурными спасательными силами
В пунктах базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ) проведена тренировка с дежурными спасательными силами в случае ухудшения погодных условий и объявления штормовой готовности.
В рамках тренировки дежурные спасательные суда совместно с экипажами боевых кораблей флота отработали действия по обеспечению безопасной стоянки на различных причалах в Крымской и Новороссийской военно-морских базах.
В тренировке были задействованы буксиры, противопожарные и водолазные суда из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.
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