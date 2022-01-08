08.01.2022 (08:00)

Три станции комплексной очистки воды СКО-10К получили воинские части в регионах дислокации ЦВО в декабре

Три станции комплексной очистки воды СКО-10К получили на вооружение инженерные подразделения воинских частей центрального подчинения, дислоцированных в Алтайском крае, в республике Марий Эл и отдельная инженерная бригада ЦВО в Башкирии.

Комплекс предназначен для очистки воды от механических частиц взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживает от антропогенных и сильнодействующих ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения.

Машина способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час, все рабочие процессы полностью автоматизированы. Важной особенностью является наличие линии по расфасовке воды в мелкую пластиковую тару для индивидуального обеспечения военнослужащих питьевой водой.

Мобильные станции имеют высокую проходимость, автономность, скорость перемещения и не требуют применения грузоподъемных устройств на месте развертывания, базируются на полноприводных четырехосных автошасси Урал – 532361.

Технологическое оборудование станции размещено в кузове-фургоне типа К5323.Устройство состоит из блоков очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы и вспомогательное оборудование.

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