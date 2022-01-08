08.01.2022 (07:30)

На Черноморском флоте отметили 173-летие со дня рождения адмирала Макарова

В корабельных соединениях Черноморского флота прошли мероприятия, посвященные 173 летию со дня рождения вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова.

По-особому юбилейную дату отметили в экипаже фрегата «Адмирал Макаров», названного именем флотоводца, который готовиться к морскому переходу для выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Наряду с викториной, посвященной знанию истории отечественного флота, на корабле прошло состязание между боевыми частями по элементам морской подготовки.

Справочно:

Вице-адмирал Степан Макаров (1849-1904) был флотоводцем и кораблестроителем. Макаров внёс значительный вклад в развитие русской океанографии и разработал теорию непотопляемости корабля. Также адмирал занимался полярными исследованиям, в ходе которых впервые использовал ледокол.

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