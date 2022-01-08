08.01.2022 (07:00)
Более 100 тыс. школьников принято в «Юнармию» в регионах дислокации ЦВО в 2021 году
Более 100 тыс. школьников принято во всероссийское детское движение «Юнармия» в регионах дислокации Центрального военного округа. Торжественные мероприятия проходили на территории воинских частей, гарнизонных домов офицеров и детских домов творчества.
В торжественной обстановке школьники произносили клятву, а затем им были вручены свидетельства юнармейца, значки, знамена и выдана форма. С пожеланиями и наставлениями для новоиспеченных участников всероссийского движения выступили военнослужащие ЦВО, общественные деятели и представители органов власти.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) создано в 2016 года.
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