08.01.2022 (07:00)

Более 100 тыс. школьников принято в «Юнармию» в регионах дислокации ЦВО в 2021 году

Более 100 тыс. школьников принято во всероссийское детское движение «Юнармия» в регионах дислокации Центрального военного округа. Торжественные мероприятия проходили на территории воинских частей, гарнизонных домов офицеров и детских домов творчества.

В торжественной обстановке школьники произносили клятву, а затем им были вручены свидетельства юнармейца, значки, знамена и выдана форма. С пожеланиями и наставлениями для новоиспеченных участников всероссийского движения выступили военнослужащие ЦВО, общественные деятели и представители органов власти.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) создано в 2016 года.

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