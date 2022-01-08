08.01.2022 (06:30)

Около 5 тыс. военнослужащих ЦВО в Сибири и членов их семей приняли участие в праздновании Рождества

Около 5 тыс. военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, и членов их семей приняли участие в праздновании Рождества

Рождественские богослужения состоялись в войсковых храмах в соединениях и воинских частях объединения. Все мероприятия прошли с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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