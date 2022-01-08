08.01.2022 (06:00)

38 команд объединения ЦВО в Сибири приняли участие в АрМИ-2021

38 команд от соединений и воинских частей общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, приняло участие в конкурсах Армейских международных игр в 2021 году.

По результатам соревнований команды объединения заняли первые места на международном этапе конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли», первое место в конкурсе «Суворовский натиск» и еще 7 призовых мест на всеармейских этапах, а также 22 призовых места на окружных этапах конкурса.

Армейские международные игры – ежегодные комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил государств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих.

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