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08.01.2022 (05:45)

Артиллеристы Центрального военного округа впервые применили БЛА «коптерного» типа в ходе боевой подготовки в 2021 году

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) впервые применили беспилотные летательные аппараты (БЛА) «коптерного» типа для корректировки огня в 2021 учебном году.

Военнослужащие артиллерийских подразделений совершенствовали новый способ ведения боевых действий – «артиллерийская карусель». Помимо этого, в 2021 учебном году было применено апробированное программное обеспечение с использованием БЛА «коптерного» типа для корректировки огня артиллерии.

В ходе подготовки соединений, воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии ЦВО проводились тактические и тактико-специальные учения. Задачи артиллеристов были сосредоточены на ведении разведывательно-ударных и огневых действиях с применением беспилотных летательных аппаратов, а также автоматизированных средств артиллерийской разведки.

По результатам учебно-боевой подготовки в 2021 году в лучшую сторону были отмечены военнослужащие ракетных подразделений 2 общевойсковой армии и артиллеристы 41 общевойсковой армии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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