08.01.2022 (05:30)

В 2021 году мотострелки ЮВО в Волгоградской области провели около тысячи занятий по тактической подготовке и свыше 250 боевых стрельб

С военнослужащими мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в 2021 году провели около тысячи занятий по тактической подготовке и свыше 250 боевых стрельб.

Всего в мотострелковом соединении ЮВО в минувшем учебном году было проведено около 500 мероприятий боевой подготовки: в том числе: более 160 боевых стрельб отделений, свыше 60 боевых стрельб взводов, около 10 ротных тактических учений и порядка 5 батальонных тактических учений, которые прошли в двухстороннем формате.

Кроме того, с военнослужащими соединения было проведено более тысячи занятий по тактической подготовке и около 900 занятий с выполнением упражнений стрельб. Водительский состав совершенствовал свои навыки в упражнениях по вождению боевых машин, которых было проведено свыше 600.

Основные направления и приоритетные задачи боевой подготовки соединения в прошедшем году были связаны с совершенствованием способов огневого поражения противника в сочетании с развитием разведывательно-огневых и ударных комплексов, повышением тактической и оперативной маневренности.

Итоги подготовки подразделений соединения были высоко оценены на контрольной проверке войск в октябре 2021 года.

В 2022 году приоритетными задачами соединения является совершенствование уровня практической подготовленности личного состава и подготовка командиров всех степеней к выполнению задач по предназначению.

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