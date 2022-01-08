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08.01.2022 (04:30)

В течение 2021 года в Воздушно-десантные войска поступило более 13 тыс. современных комплектов средств десантирования и новейших парашютных систем

В 2021 году в Воздушно-десантных войсках продолжалось совершенствование и модернизация образцов вооружения, военной
и специальной техники, находящейся на вооружении, а также внедрения новых средств десантирования.

Для современной техники - боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка» созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для парашютного десантирования из самолётов ВТА с размещенным внутри машины личным составом.

Кроме того, успешно проведены испытания парашютно-грузовой системы для десантирования грузов полётным весом до 1500 кг из военно-транспортных самолётов типа Ил-76.

Параллельно с этим велась разработка, управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъёмности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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