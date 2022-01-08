08.01.2022 (04:00)
Свыше 700 прыжков с парашютом совершили разведчики объединения ВВО из Бурятии в 2021 году
Более 200 военнослужащих разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, совершили в 2021 году свыше 700 прыжков в Хабаровске, в ходе плановой подготовки прыжков с парашютом.
С военнослужащими проводились занятия по укладке парашютных систем, отделению от летательных аппаратов, управлению парашютом в полете и правильному приземлению.
После обязательной подготовке военнослужащие совершали прыжки с парашютом Д-10 из вертолетов Ми-8 на высотах от 800 до 1500 метров.
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