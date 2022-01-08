08.01.2022 (03:00)

Инженеры армейского корпуса ВВО на Сахалине в минувшем году обезвредили более 40 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В 2021 году специалистами групп разминирования армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине было обезврежено более 40 боеприпасов и различных взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Ежегодно в островном регионе поисковики Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» находят множество различных взрывоопасных предметов и боеприпасов, напоминающих о кровопролитных сражениях, проходящих на Сахалине и Курильских островах более 75 лет назад.

В минувшем году поисковиками были обнаружены тела советских солдат, рядом с которыми находились неразорвавшиеся боеприпасы. Для безопасного извлечения и уничтожения боеприпасов, на места находок выезжали специалисты группы разминирования армейского корпуса ВВО.

За прошлый год группой разминирования было уничтожено более 40 взрывоопасных предметов времён ВОВ. На местах находок военными инженерами из грунта были извлечены авиационные, миномётные и артиллерийские снаряды, а также несколько ручных гранат времён ВОВ.

Боеприпасы, которые не представляли опасности, были переданы в экспозицию Сахалинского краеведческого музея, а также в музей мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО.

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