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08.01.2022 (03:30)

На Курилах состоялась тренировка по отражению авианалёта ракетами комплекса С-300В4

В Восточном военном округе в рамках  нового учебного периода  с расчетами ЗРС С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей.

Во время мероприятия дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) получили информацию о нарушении воздушных границ России летательными аппаратами условного противника, после чего расчеты С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалёт «противника». С-300В4 произвели по целям учебные (электронные) пуски зенитными ракетами и «уничтожили» авиацию противника при входе в зону поражения ЗРС.

Получению образцов новейшей зенитной ракетной системы предшествовало завершение обучения личного состава  в Оренбурге, где они получили необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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