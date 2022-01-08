08.01.2022 (03:30)
На Курилах состоялась тренировка по отражению авианалёта ракетами комплекса С-300В4
В Восточном военном округе в рамках нового учебного периода с расчетами ЗРС С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей.
Во время мероприятия дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) получили информацию о нарушении воздушных границ России летательными аппаратами условного противника, после чего расчеты С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалёт «противника». С-300В4 произвели по целям учебные (электронные) пуски зенитными ракетами и «уничтожили» авиацию противника при входе в зону поражения ЗРС.
Получению образцов новейшей зенитной ракетной системы предшествовало завершение обучения личного состава в Оренбурге, где они получили необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники.