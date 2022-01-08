08.01.2022 (02:15)

В 2022 учебном году в общевойсковом объединении ВВО будут использоваться 3-D модели местности

В целях расширения и совершенствования навыков командного состава общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, в работе на полевых подвижных пунктах управления будут применены новейшие комплексы автоматизированных систем управления войсками.

По средствам этих систем военнослужащие будут использовать современное программное обеспечение для построения 3-D моделей местности на различных командно-штабных и тактических учениях. С их помощью командиры смогут создавать сложную тактическую, радиоэлектронную, радиационную, химическую, биологическую и воздушную обстановки, а также смоделировать применение роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Внедрение и применение подобных комплексов сократит время для подготовки командиров всех уровней к активным и решительным действиям, которые обеспечат превосходство над противником. Более того, использование комплексов позволят исследовать новые формы и способы действий соединений и воинских частей на поле боя.

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