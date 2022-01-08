08.01.2022 (05:15)

Военные медики России начали ревакцинацию вторым компонентом военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе

Военные медики начали ревакцинацию вторым компонентом военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе от COVID-19 первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, командный состав и дежурные подразделения, затем остальные военнослужащие.

«Специалистами медицинского отряда проводится плановая ревакцинация военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе вторым компонентом вакцины Гам-Ковид-Вак» - рассказал представитель российского миротворческого контингента Олег Валиев.

Перед введением вакцины военнослужащие прошли медицинский осмотр, а также им доведены все противопоказания, ограничения и рекомендации, связанные с повторным введением первого и второго компонентов отечественного препарата.

Ревакцинация личного состава проводится в плановом порядке с целью поддержания ими выполнения задач миротворческой миссии. Вместе с тем мероприятия по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции проводятся в полном объеме.

Кроме того, в местах проживания военнослужащих миротворческих сил России в Нагорном Карабахе организованы посты термометрии. Дезинфекционные мероприятия в местах общего пользования и размещения военнослужащих проводятся ежедневно.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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