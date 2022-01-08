08.01.2022 (05:00)

Самолетами военно-транспортной авиации продолжается переброска сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Республики Казахстан

Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы «Алматы» и «Житыген» Республики Казахстан.

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный» и «Ульяновск-Восточный».

Подразделения из состава российского миротворческого контингента ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан приступили к выполнению поставленных задач.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Ранее передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли на территорию Республики Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице