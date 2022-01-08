08.01.2022 (02:00)

В авиационном полку дальней авиации летчики и штурманы отработали полетные задания на тренажерных комплексах

В Калужской области летчики и штурманы дальней авиации отработали задачи по внештатным ситуациям на тренажерном комплексе самолета Ту-22м3.

В ходе проводимых мероприятий летный экипаж выполнил учебное задание в различных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

С летным и инженерным составом были проведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов для исключения ошибочных действий экипажами.

Подобного рода занятия проводятся регулярно с целью совершенствования навыков личного состава.

Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению задач по предназначению.

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