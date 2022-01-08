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08.01.2022 (01:00)

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища активно реализуют культурную программу «Пушкинская карта»

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) активно участвуют во всероссийской культурной программе «Пушкинская карта».

Группы курсантов уже посетили площадки военно-исторического музея Тихоокеанского флота, музей истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева, несколько точек фортов Владивостокской крепости, Дом-музей семьи Суханова, а также другие музеи столицы Приморского края.

Всего в рамках программы культурные учреждения Владивостока посетило уже около 300 курсантов ТОВВМУ. Планируется, что за время реализации программы музеи города посетят все курсанты училища.

Справочно:

Культурная программа "Пушкинская карта" – это проект, в рамках которого   оформляется специальная банковская карта (виртуальная или пластиковая) для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Картой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляются государством.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Восточный военный округ , Культура
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