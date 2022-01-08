08.01.2022 (01:00)

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища активно реализуют культурную программу «Пушкинская карта»

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) активно участвуют во всероссийской культурной программе «Пушкинская карта».

Группы курсантов уже посетили площадки военно-исторического музея Тихоокеанского флота, музей истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева, несколько точек фортов Владивостокской крепости, Дом-музей семьи Суханова, а также другие музеи столицы Приморского края.

Всего в рамках программы культурные учреждения Владивостока посетило уже около 300 курсантов ТОВВМУ. Планируется, что за время реализации программы музеи города посетят все курсанты училища.

Справочно:

Культурная программа "Пушкинская карта" – это проект, в рамках которого оформляется специальная банковская карта (виртуальная или пластиковая) для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Картой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляются государством.

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