08.01.2022 (00:30)

Около 100 единиц современной военной техники поступило на вооружение воинских частей ВВО в Забайкалье в 2021 году

В 2021 году на вооружение воинских частей общевойскового объединения, соединений окружного подчинения, подразделений ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, поступило около 100 единиц современной военной техники.

Помимо этого не так давно, в соединение управления общевойсковой армии ВВО поступили сразу четыре современные радиорелейные станции, станция тропосферной связи, и модернизированная мастерская по ремонту средств связи МРТС. При этом специальное оборудование всех шести машин смонтировано на автомобильном шасси тягача повышенной проходимости и грузоподъемности – КамАЗ-5350.

Особо необходимо отметить поступление на вооружение военнослужащих отдельного подразделения специального назначения общевойсковой армии ВВО бронеавтомобилей "Тайфун-К" c дистанционно управляемым боевым модулем.

В настоящее время группы специального назначения активно используют новейшую технику в ходе практических тренировок и занятий по боевой подготовке.

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