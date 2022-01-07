07.01.2022 (22:30)
Военнослужащие Тверского соединения ВТА встретили Рождество
Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества.
На торжественном построении личного состава командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев поздравил всех верующих с этим светлым праздником Рождества Христова.
Также для военнослужащих по призыву, помощники командира по работе с верующими военнослужащими провели в клубах воинских частей открытые занятия на тему одного из главных христианских праздников.
После чего верующие военнослужащие приняли участие в праздничном богослужении в храме Рождества Христова.
В праздновании Рождества приняли участие семьи военнослужащих с детьми и гражданский персонал.
Новости по теме:
В Ленинградской армии ВВС и ПВО началась подготовка к международным конкурсам Армейских международных игр
Метки: