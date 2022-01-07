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07.01.2022 (22:30)

Военнослужащие Тверского соединения ВТА встретили Рождество

Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества.

На торжественном построении личного состава командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев поздравил всех верующих с этим светлым праздником Рождества Христова.

Также для военнослужащих по призыву, помощники командира по работе с верующими военнослужащими провели в клубах воинских частей открытые занятия на тему одного из главных христианских праздников.

После чего верующие военнослужащие приняли участие в праздничном богослужении в храме Рождества Христова.

В праздновании Рождества приняли участие семьи военнослужащих с детьми и гражданский персонал.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ
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