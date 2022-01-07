07.01.2022 (17:15)
Для юнармейцев в Приднестровье провели лекцию посвященную Рождеству Христову
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев лекцию посвященную Рождеству Христову.
В ходе лекции юнармейцам рассказали историю возникновения праздника Рождества Христова, а также легенду о елочке и почему она считается символом Нового года и Рождества.
В завершении лекции юнармейцам продемонстрировали фильм «Дитя Христос. История Рождества».
Целью данного мероприятия было приобщение детей к русской культуре, традициям и обычаям русского народа и знакомство с православными праздниками.
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