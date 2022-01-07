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07.01.2022 (17:15)

Для юнармейцев в Приднестровье провели лекцию посвященную Рождеству Христову

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев лекцию посвященную Рождеству Христову.

В ходе лекции юнармейцам рассказали историю возникновения праздника Рождества Христова, а также легенду о елочке и почему она считается символом Нового года и Рождества.

В завершении лекции юнармейцам продемонстрировали фильм «Дитя Христос. История Рождества».

Целью данного мероприятия было приобщение детей к русской культуре, традициям и обычаям русского народа и знакомство с православными праздниками.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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