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07.01.2022 (17:00)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя Российской Федерации генерала армии Анатолия Квашнина

«Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба – пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных Сил», - отметил Сергей Шойгу.

«Выражаю искренние слова благодарности и поддержки родным и близким Анатолия Васильевича» - сказал Министр обороны.

Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве на 76 году жизни.

В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.

С 1997 по 2004 год Анатолий Квашнин возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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