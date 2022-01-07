07.01.2022 (17:00)
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя Российской Федерации генерала армии Анатолия Квашнина
«Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба – пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных Сил», - отметил Сергей Шойгу.
«Выражаю искренние слова благодарности и поддержки родным и близким Анатолия Васильевича» - сказал Министр обороны.
Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве на 76 году жизни.
В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.
С 1997 по 2004 год Анатолий Квашнин возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации.